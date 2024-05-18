Sincan Belediyesi'nden dev proje! Sincan Park hizmete girdi

Sincan Belediyesi ilçeye bir yeni proje daha kazandırdı. 300 bin metrekarelik alana inşa edilen Sincan Park hizmete girdi. Ankara'da A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın konuğu olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan anlattı.

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