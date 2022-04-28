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Sıcaklık müsilaja mı neden oluyor? Müsilaj kabusu İstanbul’a geri mi döndü?

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 10:35
İstanbul'da müsilaj benzeri bir kirlilik yeniden görüldü. Tuzla ve Kadıköy sahillerinde görülen kirlilik dikkat çekerken, 'Müsilaj geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geldi. Çeşitli noktalardan numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen müsilaj raporunda ne var? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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