13 Haziran 2022, Pazartesi
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Selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Başkentte selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.