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Selçuk Bayraktar’dan Gazze mesajı: Gazze’ye 280 milyon TL yardım yapmaya hazırız

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 03:36
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.
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Selçuk Bayraktar’dan Gazze mesajı
Selçuk Bayraktar’dan Gazze mesajı
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