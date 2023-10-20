20 Ekim 2023, Cuma
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Selçuk Bayraktar’dan Gazze mesajı: Gazze’ye 280 milyon TL yardım yapmaya hazırız
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.