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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

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Giriş: 13.02.2024 13:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin Terörde Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan, 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek, diğerinin ise Memo' kod adlı Mehmet Akalan olduğu belirtildi.
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