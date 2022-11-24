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Şehit öğretmen Ayşenur Alkan için anma töreni!

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Giriş: 24.11.2022 10:42
Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik havan saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçede tören düzenlendi.
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