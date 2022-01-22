22 Ocak 2022, Cumartesi
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Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi | Cumhurbaşkanlığı makam ve Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Üsküdar'da gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.