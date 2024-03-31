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Seçimin sosyal medyaya yansıması! Sosyal medya provokasyonuna dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 17:56
1 yıl içerisinde oluşan 3 seçim vatandaş üzerinde büyük bir yorgunluk oluşturdu. Bu yorgunluk sonucu halkın sosyal medya provokasyonlarına dikkat etmeleri konusunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
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