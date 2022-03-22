Seçim kanunu TBMM gündemine geliyor

AK Parti ve MHP'nin seçim kanununda değişiklik öngören teklifi, meclis anayasa komisyonunun gündemine geliyor. 15 maddelik teklifte seçim barajı yüzde yediye düşürülürken milletvekili dağılımına ilişkin de yeni bir yöntem belirlenecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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