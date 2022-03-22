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Seçim kanunu TBMM gündemine geliyor

A Haber
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Giriş: 22.03.2022 14:17
AK Parti ve MHP'nin seçim kanununda değişiklik öngören teklifi, meclis anayasa komisyonunun gündemine geliyor. 15 maddelik teklifte seçim barajı yüzde yediye düşürülürken milletvekili dağılımına ilişkin de yeni bir yöntem belirlenecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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Seçim kanunu TBMM gündemine geliyor
Seçim kanunu TBMM gündemine geliyor
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