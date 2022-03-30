Savaşta yeni strateji: Jeolokasyon! Yabancı gönüller ifşa etti

Rus ordusunun 18 Mart'ta düzenlediği füze saldırısı sonucunda, aralarında birçok yabancı gönüllünün ve paralı askerin de bulunduğu 300'e yakın Ukrayna askeri öldü. Olay, Ukrayna'nın bu savaşta tek seferde verdiği en büyük askeri kayıp oldu. Rus güçlerinin, Ukrayna ordusunun gizli konumunu ise jeolokasyon yöntemi ile bulduğu ortaya çıktı. Peki jeolokasyon ne? Nasıl çalışıyor? Hangi ülke istihbarat örgütleri kullanıyor? İşte tüm detaylar…

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