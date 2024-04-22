Satılık makam aracı

AK Partili Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, seçimden önce, başkan olursa makam aracını satacağını söylemişti. Koltuğu devralan Soyuak, lüks aracı 3 milyon 300 bin liraya satışa çıkardı. İkinci el satış sitesine koyulan ilanın açıklamasında, önceki CHP'li başkana göndermeler vardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN