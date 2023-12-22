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Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:14
Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümündeyiz. 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı toplamda 18 gün sürdü. Farklı kaynaklarda 70 bin ile 90 bin olarak geçen Türk askerleri, Sarıkamış'ı işgalden kurtarmak için sefere çıktı. Çetin kış koşullarına aldırış etmeden yola düşen Mehmetçik düşmana tek bir mermi atamadan donarak şehit düştü.
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Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
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