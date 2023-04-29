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Şanlıurfa’da trambüs seferleri başladı! 1 yıl ücretsiz olacak

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 11:21
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi trambüs seferlerini hizmete aldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül müjdeyi verdi ve trambüslerin 1 yıl boyunca ücretiz olacağını söyledi.

Şanlıurfa'da ulaşım daire başkanlığı trambüsleri hizmete aldı. Ring hattında trambüs seferleri bir yıl boyunca ücretsiz olacak. Sinan Yılmaz'ın konuğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül önemli açıklamalarda bulundu.

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