CHP, DEM ve DİSK’in Taksim ısrarı! Yasak tanımayan bazı sendika ve sol örgütler polise saldırıyor

1 Mayıs kutlamaları için İstanbul’da 40 nokta belirlendi ve Taksim Meydanı’nda anma için tören izin verildi ancak CHP, DEM ve DİSK’in Taksim’de yürüyüş ısrarı olayların çıkmasına neden oldu. Polisin “Dağılın” uyarısına yaşlı sopalı karşılık verildi. Yasak tanımayan bazı sendika ve sol örgütler polise saldırdı. Detayları o noktalarda haber takibini sürdüren A Haber ekipleri aktardı.

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