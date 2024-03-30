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Sandığa saatler kala seçim göçü

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 11:06
Güncelleme:30.03.2024 11:08
İstanbul'dan seçim göçü başladı. Yerel seçimde oy kullanmak için memleketlerine gidenler İstanbul'da otogarları doldurdu. Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

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