Sandığa saatler kala seçim göçü

İstanbul'dan seçim göçü başladı. Yerel seçimde oy kullanmak için memleketlerine gidenler İstanbul'da otogarları doldurdu. Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

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