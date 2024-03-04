Samsun’a dev sağlık üssü

Samsun Şehir Hastanesi'nin inşaatında sona gelindi. Hastane açıldığında sadece şehre değil Karadeniz bölgesine de hizmet verecek. Şehir Hastanesi hakkında detaylı bilgileri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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