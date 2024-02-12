Saldırıda kullanılan araç kimin çıktı? Gözaltındaki 12 kişinin olayla bağlantısı ne?

Küçükçekmece'de ak parti programına saldırı ile ilgili yeni detaylar var. Saldırıda kullanılan araç bulundu. Araçta neler bulundu? Gözaltındaki 12 kişinin olayla ilgisi ne? Saldırısının arkasında kimler var? Hedef neydi? Detayları Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.

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