Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi! Merhamet projesi...

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni bir çözüm önerisi var gündemde. Öneriyi getiren Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, bunun için 5 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ve bakın nasıl bir çözüm önerisi sundu.

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