13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi! Merhamet projesi...

Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi! Merhamet projesi...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 16:42
Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni bir çözüm önerisi var gündemde. Öneriyi getiren Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, bunun için 5 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ve bakın nasıl bir çözüm önerisi sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mardin için hangi projeleri hazırladı?
Mardin için hangi projeleri hazırladı?
Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi!
Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi!
Altın madeninde toprak kayması
Altın madeninde toprak kayması
Doğu Karadeniz’e en büyük cami ve külliye!
Doğu Karadeniz’e en büyük cami ve külliye!
A Haber çiftçi isyanının merkezinde
A Haber çiftçi isyanının merkezinde
Başkan Erdoğan Dubai’de yatırımcılarla görüştü!
Başkan Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla görüştü!
Cumhur İttifakı’nda yerel seçim mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi!
Refah kenti canlı yayında vuruluyor
Refah kenti canlı yayında vuruluyor
Rusya’dan tansiyonu yükseltecek hamle!
Rusya'dan tansiyonu yükseltecek hamle!
ANKA-3’ün görüntüleri paylaşıldı
ANKA-3'ün görüntüleri paylaşıldı
Canlı yayında kurtarma operasyonu
Canlı yayında kurtarma operasyonu
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
Daha Fazla Video Göster