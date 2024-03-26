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Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu A Haber'de

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Giriş: 26.03.2024 14:09
Güncelleme:26.03.2024 14:09
AK Parti'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu, A Haber canlı yayınında Mehmet Geçgel’in konuğu oldu. Tahmazoğlu, projelerini anlatırken, vaatlerinden de bahsetti.
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