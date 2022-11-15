16 Kasım 2022, Çarşamba
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Sahibinin adı üstünde taşeron terörist... 10 saatte yakalandı, FETÖ'cüler o değil dedi! A Haber canlı yayınında sert tepki: Bu ülkeyi bölemediniz, bölemeyeceksiniz!
İstanbul'da 6 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı. Operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristin, örgüt tarafından sözde istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin 48 kişi de gözaltına alındı. İşte o terörsitin İstiklal'deki en net fotoğrafı ile gözaltına alınmış hali. FETÖ'cü hesaplar aynı kişi olmadığını savunsa da fotoğraflar her şeyi anlatıyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında provokasyonlara sert tepki gösterdi "Bu ülkeyi bölemediniz, bölemeyeceksiniz!" dedi.