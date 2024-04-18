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Sağlık Bakanı Koca’dan deprem açıklaması!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 20:15
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin koca sosyal meydadan yaptığı paylaşımda 5.6'lık depremden 1 kişinin etkilendiğini duyurdu. İşte Koca'nın açıklamaları...
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