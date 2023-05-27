27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği