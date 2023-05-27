27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2023 11:09
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği
68 kilogram insan saçı ele geçirildi
68 kilogram insan saçı ele geçirildi
Hollanda’da kayıp mülteci çocuk skandalı
Hollanda’da kayıp mülteci çocuk skandalı
Erdoğan’dan vizyon ve ufuk farkı paylaşımı
Erdoğan'dan "vizyon ve ufuk farkı" paylaşımı
Deprem konutları hızla yükseliyor
Deprem konutları hızla yükseliyor
’Sensiz olmaz’ diyerek paylaştı!
'Sensiz olmaz' diyerek paylaştı!
Otogarlarda seçim hareketliliği!
Otogarlarda seçim hareketliliği!
2. tur seçimi ve 3 önemli gün!
2. tur seçimi ve 3 önemli gün!
Erken seçim oyunları! Yine yalan söyledi
Erken seçim oyunları! Yine yalan söyledi
Kanser tedavisinde yeni umut
Kanser tedavisinde yeni umut
Eski CHP’li isim de ’Erdoğan’ dedi!
Eski CHP'li isim de 'Erdoğan' dedi!
Gabar Dağı’ndan bir güzel haber daha!
Gabar Dağı'ndan bir güzel haber daha!
Dev hizmet için geri sayım
Dev hizmet için geri sayım
Daha Fazla Video Göster