16 Nisan 2022, Cumartesi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal sözler! Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir TV programında Suriye'deki akan kandan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Temel Karamollaoğlu, Suriye iç savaşını Türkiye'nin başlattığını iddia etti. Karamollaoğlu, "Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti attı. Suriye kan gölüne döndü" diyerek skandal ifadeler kullandı. Karamollaoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan "Türkiye'ye iftira" paylaşımıyla tepki yağdı.