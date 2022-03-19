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Rusya’ya petrol ambargosu neleri değiştirecek? Yeni enerji denklemi nasıl kuruluyor?

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Giriş: 19.03.2022 16:57
Ukrayna savaşı ile birlikte, Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ithalatçı ülkeleri alternatif arayışlara itiyor. Yakın gelecekte 'küresel fosil yakıtlar' denklemi yeniden şekillenecek. Bu yeni enerji denkleminde Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye bütün enerji geçiş güzergahları ortasında yer alan stratejik önemi sahip tek ülke. İşte tüm detaylar…
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Yeni enerji denklemi nasıl kuruluyor?
Yeni enerji denklemi nasıl kuruluyor?
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