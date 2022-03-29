Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi bitti

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'da yapıldı. İki ülke heyetleri Dolmabahçe'de görştü. Toplantı öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık görüşmelerden somut sonuçlar alınması gereken bir döneme girdik. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor" dedi. Ukrayna ise görüşmeler devam ederken, masadaki ana konuların uluslararası güvenlik garantileri ve ateşkes olduğunu açıkladı