Rusya ve Ukrayna heyetleri ne açıklama yaptı? İşte tüm detaylar…

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'da yapıldı. İki ülke heyetleri Dolmabahçe'de görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Ukrayna heyeti, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile anlaşma garantör ülkeler ile birlikte imzalanacak" dedi. Rusya tarafı ise Ukrayna'nın önerilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletileceğini açıkladı. Diğer taraftan görüşmelere Rus oligark Abramovich de katıldı. Detayları A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

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