''Rusya-Ukrayna Müzakeresi Türkiye'de'' | Reuters: Rusya ve Ukrayna 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek

Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun diplomasisine devam ederken, müzakerecilerden açıklama geldi. Ukraynalı müzakereciler, heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşeceklerini ifade etti. Konuyu canlı yayın konuğumuz Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ile detaylandırdık.