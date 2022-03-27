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''Rusya-Ukrayna Müzakeresi Türkiye'de'' | Reuters: Rusya ve Ukrayna 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2022 18:53
Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun diplomasisine devam ederken, müzakerecilerden açıklama geldi. Ukraynalı müzakereciler, heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşeceklerini ifade etti. Konuyu canlı yayın konuğumuz Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ile detaylandırdık.
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''Rusya ve Ukrayna 28-30 Mart'ta Türkiye'de''
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