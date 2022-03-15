15 Mart 2022, Salı
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Rusya-Ukrayna dijital savaşı nasıl yürütülüyor? Rus konvoyu gerçekte yok mu?
Rusya-Ukrayna savaşı sadece cephede değil dijital dünya ve sosyal medyada da sürüyor. Peki dijital savaş hangi unsurlar üzerinden yürütülüyor? Sosyal medya platformlarının erişim kısıtlaması Rusya'yı nasıl etkiler? Akıllardaki sorunların cevaplarını Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan verdi.