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Rusya-Ukrayna dijital savaşı nasıl yürütülüyor? Rus konvoyu gerçekte yok mu?

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Giriş: 15.03.2022 12:50
Rusya-Ukrayna savaşı sadece cephede değil dijital dünya ve sosyal medyada da sürüyor. Peki dijital savaş hangi unsurlar üzerinden yürütülüyor? Sosyal medya platformlarının erişim kısıtlaması Rusya'yı nasıl etkiler? Akıllardaki sorunların cevaplarını Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan verdi.
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Dijital savaş nasıl yürütülüyor?
Dijital savaş nasıl yürütülüyor?
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