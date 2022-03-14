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Rusya-Ukrayna arasındaki 4. tur görüşme online olarak başladı!

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 12:46
Güncelleme:14.03.2022 12:59
Son dakika haberine göre… Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler devam ediyor. 4. yapılan heyetler arası toplantı online olarak başladı. Telekonferans ile başlayan toplantıya Ukrayna lideri Zelenskiy’nin yardımcısı da katıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Ukrayna-Polonya sınırından aktardı.
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