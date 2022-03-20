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Rusya neden hipersonik füze kullanıyor? Ukrayna'da barış ne kadar yakın?

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 16:31
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın batısındaki Jitomir bölgesinde özel harekat kuvvetlerinin eğitim merkezinin bulunduğu yeri hipersonik füze ile vurduğunu duyurdu. Neden hipersonik füze kullanıyorlar? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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