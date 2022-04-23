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Ruslar savaşa nasıl bakıyor? Ruslar Ukrayna savaşı için ne diyor?

A Haber
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Giriş: 23.04.2022 13:32
Güncelleme:23.04.2022 13:33
Rusya Ukrayna savaşı iki aya yakın bir süredir devam ediyor. Bu süre içinde Ukrayna büyük bir yıkıma sahne oldu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Peki Rusların Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili düşünceleri ne? A Haber ekibi Moskova sokaklarına indi Ruslara savaşı sordu. İşte Rusların savaşa bakış açısı…
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Ruslar savaşa nasıl bakıyor?
Ruslar savaşa nasıl bakıyor?
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