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Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada! "Bir mühendislik harikası"

DHA
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Giriş: 18.05.2022 12:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 14 Mayıs'ta hizmete açılan, Türkiye'nin 58'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın terminal binaları ve çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesinin yapım aşamalarının her anı, kayda alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılmış görüntüleri "Bir mühendislik harikası Rize Artvin Havalimanı" notuyla paylaştı.
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