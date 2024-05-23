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Reisi’nin ölümü kaza mı, sabotaj mı? İki ülke ilişkileri nasıl bir seyri izleyecek?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.05.2024 12:22
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, kaza mı; yoksa sabotaj sonucu mu düştü. Türkiye İran ilişkileri bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek? A Haber ekipleri işte bu soruları Meclis Türkiye İran Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve İran'ın sosyolojik yapısını yakından bilen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'e sordu.
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