25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? İran'da oyun içinde oyun mu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2024 00:21
Güncelleme:25.05.2024 00:21
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim'in bulunduğu helikopter düştü ve kazada kurtulan olmadı. İran'da ve bölgede birçok tartışmaya neden olacak kaza sonrası gözler yeni seçilecek Cumhurbaşkanına çevrildi. Reisi'nin ardından kim gelecek? sorusu ise cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. İran'da oyun içinde oyun mu? Bundan sonra İran'da ne olacak? Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu?
Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu?
Uluslararası toplum kararın yerine getirilmesini sağlamalı
"Uluslararası toplum kararın yerine getirilmesini sağlamalı"
İran dışişleri bakanı bu odada kalacaktı!
İran dışişleri bakanı bu odada kalacaktı!
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
TEO bilgi yarışması 26 Mayıs’ta ATV’de!
TEO bilgi yarışması 26 Mayıs’ta ATV’de!
İsrail için ek tedbir kararı alınır mı?
İsrail için ek tedbir kararı alınır mı?
2024 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
2024 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
Mahkeme yolunda kaza
Mahkeme yolunda kaza
Ankara’da yol çöktü
Ankara'da yol çöktü
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Reisi sonrası İran’da dengeler değişecek mi?
Reisi sonrası İran’da dengeler değişecek mi?
Daha Fazla Video Göster