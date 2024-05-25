Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? İran'da oyun içinde oyun mu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim'in bulunduğu helikopter düştü ve kazada kurtulan olmadı. İran'da ve bölgede birçok tartışmaya neden olacak kaza sonrası gözler yeni seçilecek Cumhurbaşkanına çevrildi. Reisi'nin ardından kim gelecek? sorusu ise cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. İran'da oyun içinde oyun mu? Bundan sonra İran'da ne olacak? Reisi taht kavgasının kurbanı mı oldu? Aklın Yolu programına katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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