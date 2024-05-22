Reisi sonrası İran’ı ne bekliyor?

İran’ın iç ve dış siyasetinde yeni denklemler kurulacak mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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