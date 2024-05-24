24 Mayıs 2024, Cuma
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Reisi sonrası İran’da dengeler değişecek mi? Reisi’yi taşıyan helikopter nasıl düştü? Sır perdesi aralanır mı? | ANALİZ
Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünü konuşuyor. Akıllarda pek çok soru işareti var. Kaza ile ilgili kriminal sorular gizemini koruyor. Ama tüm dünyanın merak ettiği konu İran'ın geleceği. Reisi öldü mü öldürüldü mü? İran'ın açıklamadığı neler var? Yaşananlar "dini liderlik" çekişmesi mi? Uzman konuklar merak edilenleri A Haber'de değerlendirdi.