24 Ocak 2022, Pazartesi
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Refah Partisi eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'dan Sedef Kabaş'a sert tepki!
Refah Partisi eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği için tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a sert tepki gösterdi. 14 yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatan ceylan, CHP zihniyetinin geçmişte yaptığı hukuksuzlukların bedelini ödediğini vurguladı.