19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PYD/PKK elebaşı Salih Müslim’den SİHA itirafı!

PYD/PKK elebaşı Salih Müslim’den SİHA itirafı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2022 13:02
PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşı terörist Salih Müslim örgüte ait sözde medya kuruluşuna yaptığı konuşmada itiraftan farksız açıklamalarda bulundu. Çok sayıda üst düzey teröristin Türk SİHA’larıyla öldürüldüğünü söyleyen PYD elebaşı, "Kayıplarımız hızla artıyor" dedi. ABD'nin kendilerine verdiği desteğe ilişkin ise "Kimse bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" ifadesini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PYD/PKK elebaşından SİHA itirafı!
PYD/PKK elebaşından SİHA itirafı!
İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto!
İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto!
103 yıl önce bugün neler yaşandı?
103 yıl önce bugün neler yaşandı?
Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!
Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı!
İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu
İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu
Büyük şahlanış nasıl başladı?
Büyük şahlanış nasıl başladı?
Çanakkale’de 19 Mayıs etkinlikleri!
Çanakkale'de 19 Mayıs etkinlikleri!
81 ilde 19 Mayıs sevinci
81 ilde 19 Mayıs sevinci
A Haber operasyonun kalbinde!
A Haber operasyonun kalbinde!
İşte Salda Gölü’nün hali
İşte Salda Gölü’nün hali
TBMM’de SADAT tartışması!
TBMM’de SADAT tartışması!
Büyük yürüyüş Samsun’dan başladı
Büyük yürüyüş Samsun’dan başladı
Daha Fazla Video Göster