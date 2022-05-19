19 Mayıs 2022, Perşembe
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PYD/PKK elebaşı Salih Müslim’den SİHA itirafı!
PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşı terörist Salih Müslim örgüte ait sözde medya kuruluşuna yaptığı konuşmada itiraftan farksız açıklamalarda bulundu. Çok sayıda üst düzey teröristin Türk SİHA’larıyla öldürüldüğünü söyleyen PYD elebaşı, "Kayıplarımız hızla artıyor" dedi. ABD'nin kendilerine verdiği desteğe ilişkin ise "Kimse bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" ifadesini kullandı.