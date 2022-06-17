17 Haziran 2022, Cuma
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Putin’den yaptırımlara tepki: Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu
Son dakika haberine göre: Rusya lideri Putin, ABD ve Avrupa tarafından ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara tepki gösterdi. Putin, “Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu. Ekonomimiz hakkındaki kasvetli beklentiler gerçekleşmedi. Enflasyonun üstesinden geldik. Rusya'ya ekonomik saldırıların başarı şansı yok. Avrupa ülkeleri 400 milyar dolardan fazla zarar uğradı.” dedi.