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Pusulalar basıldı, sandıklar hazır! Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başında

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 10:24
Türkiye pazar günü sandığa gidecek. Artık seçim havasına girdik. Seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları hazırlandı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş ayrıntıları aktardı.
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