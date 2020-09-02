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Prof. Dr. Toker Ergüder, "Koronavirüste yeniden 700-800 rakamlarına döneriz" dedi! Müjdeyi A Haber canlı yayınında verdi

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Giriş: 02.09.2020 21:42
Güncelleme:02.09.2020 21:51
DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi ve Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, A Haber canlı yayında Türkiye’deki korona virüs vaka ve ölüm rakamlarını yorumladı. Ergüder “Maalesef ölüm rakamları artıyor. Sağlık çalışanlarımız büyük fedakârlıklar yapıyor.” dedi. Önümüzdeki dönemde bazı önlemlerin alınabileceğine işaret eden Toker Ergüder, “Ben umutluyum alınacak önlemlerle (vakalar) eskisi gibi 700-800 rakamlarına döneriz” açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 45 hasta vefat etti, 947 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 246 bin 876'ya çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, vaka sayısı 273 bin 301, vefat sayısı 6 bin 462 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ BİNİN ÜZERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplum Bilimleri Kurulumuzun önerisiyle salgın yönetiminin doğru iletişimi açısından bundan sonra günlük ve haftalık daha detaylı bilgileri http://covid19.saglik.gov.tr adresinden takip edebileceksiniz. Önemli gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız binin üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu, tedbirle mümkün. Güç tedbirde."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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