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İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail tanklarına düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı

AA
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Giriş: 14.05.2024 17:40
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının direniği ise devam ediyor. Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerine düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı.
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