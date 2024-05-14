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Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez! Seçimlerin 37. turunda Yargıtay Başkanlığı'na seçildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 17:41
Güncelleme:14.05.2024 17:51
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.
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