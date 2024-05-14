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Ukrayna'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Milli Savunma Bakanı Güler Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 16:15
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in milli savunma bakanını değiştirdiği bir zamanda Ukrayna'dan Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Ukrayna Savunma Bakanı Ankara'da temaslarda bulunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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