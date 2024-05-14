14 Mayıs 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan siyasette yeni dönem vurgusu: Yumuşama iklimi Türk siyasetinde hakim olmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan siyasetin havasının artık değiştiğini vurgularken "Yumuşama iklimi Türk siyasetinde hakim olmalı" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca AK Parti açısından öz eleştiri yaparak "Hata değil yanlışta ısrar edersek kaybederiz. Hedefimizden uzak kaldık" dedi. Seçim sonuçların nedeniyle gönül kapılarını millete asla kapatmadıklarını söyleyen Erdoğan " Milleti asla suçlamadık" vurgusunu yaptı.