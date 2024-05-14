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Bahçeli'den soruşturmalarla ilgili sert tepki! "Maşa kullananları takip ediyoruz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 17:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emniyet ve yargıda yürütülen soruşturmalarla ilgili konuştu. Hedefin cumhur ittifakı, son tahlilde Türkiye olduğunu söyledi. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu söyleyen bahçeli, 17-25 aralık darbe girişiminin tekrarının planlandığını belirtti.
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