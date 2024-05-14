14 Mayıs 2024, Salı
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Son dakika | Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışı yakından takip ettiklerini söyledi. Fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.” dedi. Başkan Erdoğan, Meclis’e gelmesi beklenen fahiş fiyat düzenlemesiyle birlikte devletin ilgili kurumlarının elinin daha da güçleneceğini söyledi.