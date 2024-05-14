İtalya'daki üniversitede Gazze'ye destek gösterisi! A Haber görüntüledi

Dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek eylemleri sürüyor. An itibariyle İtalya'nın köklü üniversitelerinden Sapienza Üniversitesi öğrencileri Filistin için bir araya geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı o noktadan detayları aktardı.

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