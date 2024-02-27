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Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına! Erbakan Hoca’nın vefatının 13. yıldönümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 08:52
Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Hem "hoca" hem "mücahit" hem de makine mühendisiydi. Gençliğinden itibaren Milli Görüş'ün lideriydi. 28 Şubat darbesinin tam 14 yıl sonrası aramızdan ayrılmıştı. Erbakan Hoca'nın hayat hikayesi geliyor ekranlara…
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