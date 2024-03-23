Polonya’da Türk rüzgarı esti! Yurt dışı buluşmaları tam faz dürüyor

Polonya'nın başkenti Varşova, önemli bir etkinliğe sahne oldu. Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergisi'nin yurt dışı buluşmaları kapsamında alanlarında uzman kişiler düzenlenen etkinlikte Varşova'da yaşayan Türklerle buluşup tecrübelerini aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN